На Украине снова собрались судиться с Россией из-за Крыма

Украинская компания «Укрэнерго» передала требования в споре с Россией об утраченных активах в Крыму в арбитражный суд. Об этом сообщается на сайте компании.

«Укрэнерго» сообщила, что требует компенсации от российской стороны из-за нарушения последней соглашения Москвы и Киева о взаимной защите инвестиций, заключенного еще в 1998 году. В требования также входит компенсация ущерба в связи потерей компанией активов в Крыму.

Материалы по теме Сели на трубу Польша хочет покупать газ из Америки вместо российского. Это будет очень дорого

В компании напомнили, что официальные письменные сообщения о споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций были вручены российской стороне еще в апреле 2018 года. Их целью было проведение консультаций и переговоров с представителями России для решения спора путем переговоров, однако в Москве ответа не дали, заявили в «Укрэнерго».

Следующим шагом в споре станет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения претензий украинской стороны.

В 2018 году Гаагский арбитраж постановил взыскать 159 миллионов долларов в пользу украинских компаний, которые лишились имущества в Крыму. Затем тот же суд принял аналогичные решения в пользу украинских компаний «Нафтогаз» и «Укрнафта», которые также обжаловали потерю своих активов с вхождением полуострова в состав России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!