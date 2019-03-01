Украина объявила о победе над Россией в суде за активы в Крыму

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил о выигранном в Гаагском арбитраже иске против России в связи с утратой активов компании в Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Решение является позитивным. Мы смогли доказать, что Россия как государство виновато в потере наших активов в Крыму и должна за это отвечать, то есть предоставить компенсацию», — констатировал Коболев.

Он отметил, что сумма убытков в Крыму и на шельфе Черного моря оценивается примерно в 5 миллиардов долларов, не считая процентов. Ожидается, что вопрос о сумме компенсационных выплат будет решен в конце 2019-го — начале 2020 года.

«Нафтогаз» подал иск к России в Третейский суд в Гааге с требованием возместить убытки от потери активов в Крыму в 2016 году. В марте 2018 года коммерческий директор компании Юрий Витренко заявил, что сумма иска «Нафтогаза» и его дочерних компаний составляет восемь миллиардов долларов с учетом процентов.

Ключевым активом «Нафтогаза» в Крыму был «Черноморнефтегаз». После референдума в 2014 году имущество компании национализировали и внесли в уставный капитал новой компании — крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз».

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