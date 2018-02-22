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Украина оценила потери от добычи Россией газа в Крыму

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На Одесском газовом месторождении с момента присоединения Крыма к России пробурили 11 скважин и добыли более 3,5 миллиарда кубометров газа. Об этом сообщает украинский телеканал «Громадське» со ссылкой на главу «Черноморнефтегаза» Светлану Нежнову.

Нежнова сообщила, что заявления от российских властей о планах прекратить добычу на месторождении не поступало. Она не исключила, что в связи с приближением международных судов, «возможно, Россия предпримет какие-то меры». Компания считает себя собственником нефтегазовых активов на территории Крыма.

В середине февраля источники в федеральных и крымских органах власти сообщили о планах России заморозить добычу на Одесском газовом месторождении в крымской шельфовой зоне. Решение, возможно, связано с иском Киева против Москвы в международный арбитраж о защите морских прав. Министр энергетики России Александр Новак, комментируя данную информацию, заявил, что окончательное решение не принято.

До вхождения Крыма в состав РФ «Черноморнефтегаз» принадлежал «Нафтогазу». После референдума в 2014 году имущество компании национализировали и внесли в уставный капитал новой компании — крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз». Оно эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей.

В 2016 году Украина инициировала арбитражное разбирательство в отношении России о крымских активах — Киев заявил, что Москва нарушила его права на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в морских зонах возле Крымского полуострова. Кроме того, был поднят вопрос об использовании природных ресурсов континентального шельфа.

Одесское месторождение — газовое месторождение на шельфе Черного моря в 130 километрах от Одессы и 155 километрах от побережья Крымского полуострова. Оно обеспечивает территорию полуострова почти половиной собственной добычи газа.

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