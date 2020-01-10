«Нафтогаз Украины» решил судиться с Россией за Крым

«Нафтогаз Украины» решил судиться с «Газпромом» за активы в Крыму, заявил в интервью изданию Liga.net исполнительный директор компании Юрий Витренко. Ранее стороны договорились обнулить взаимные претензии в рамках урегулирования газового спора между Россией и Украиной.

«Мы подаем сейчас обновленные иски против России [в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге] за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму», — отметил Витренко.

По его словам, общая сумма требований к «Газпрому» составит пять миллиардов долларов без учета процентов или семь миллиардов с учетом. Решение суда может быть готово в конце 2020 года или в 2021-м.

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В конце декабря «Нафтогаз» и «Газпром» подписали соглашение о продлении транзита российского газа через территорию Украины на пять лет. Срок предыдущего контракта истекал в конце 2019 года. По условиям соглашения, «Нафтогаз» будет выступать посредником между «Газпромом» и свежесозданным Оператором газотранспортной системы Украины.

Также стороны договорились обнулить взаимные претензии друг к другу после того, как «Газпром» выплатил почти три миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража от 2018 года.

Впервые иск о выплате компенсации за утрату крымских активов, среди которых производственные предприятия и газ в подземных хранилищах, был подан в 2017 году. Позднее аналогичные иски подали еще семь украинских компаний и банков. Нынешние требования являются обновленными.

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