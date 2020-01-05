Поклонская заявила о готовности стать послом России в Киеве

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что готова стать российским послом в Киеве. Об этом она рассказала «Комсомольской правде».

Депутат порассуждала в Telegram-канале о нормализации отношений с Украиной и пришла к выводу, что наличие российского посла может стать важным шагом для достижения этой цели. «Надеюсь, в ближайшее время российский посол сможет приехать в Киев, и наступит новый этап развития наших отношений», — подчеркнула она.

По мнению Поклонской, российское посольство позволит «разобраться с "наследием" заговорщиков, устроивших государственный переворот в Украине и разбазаривших ее земли», и подскажет «дикой орде украинских националистов», что пора научиться уважать других, соблюдать законы и порядок.

Материалы по теме «Этот кризис очевиден. Им очень тяжело» Украинцы не могут найти общий язык. Почему власть не способна остановить раскол в стране?

Уточняя свою мысль в комментарии изданию, парламентарий отметила, что не боится провокаций, которые могут устроить радикально настроенные украинцы, и могла бы занять пост главы дипмиссии. «Они уже изрядно поиздевались над Украиной. Думаю, хватит. Наши народы должны жить в мире и благополучии», — заключила Поклонская.

3 января депутат раскритиковала новогоднее обращение бывшего президента Украины Петра Порошенко и обвинила его в попытке расколоть страну. Она обратила внимание на то, что на принадлежащих политику телеканалах вместо поздравления главы государства Владимира Зеленского показали «опухшую от бесконечных пьянок порошенковскую физиономию». По ее словам, бывшему украинскому лидеру пора смириться, что его место — на свалке истории.

Россия и Украина установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2014-м после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на юго-востоке Украины государства отозвали послов. С 2016 года дипмиссию на Украине возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!