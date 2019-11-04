Поклонская рассказала о прекрасной России будущего

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что «в прекрасной России будущего стать русским будет модно и почетно». Об этом она написала на своей странице в Instagram, поздравив россиян с Днем народного единства.

По словам депутата, за пределами России проживает около 30 миллионов этнических русских, из-за чего этот народ является самым большим разделенным народом мира. «Для России пришло время собирать камни — мы должны построить такую Россию, в которой хотелось бы жить всем русским, волею судьбы оказавшимся в разных уголках планеты. В прекрасной России будущего стать русским будет модно и почетно!» — написала Поклонская.

2 ноября в Москве начался фестиваль, приуроченный к празднованию Дня народного единства. Как отмечается, в этом году он проходит на 30 площадках по всему городу. Там горожане смогут увидеть выступления фольклорных коллективов, попробовать блюда традиционной кухни, а также приобрести товары из разных регионов России.

День народного единства отмечается в России 4 ноября. В 2019 году он приходится на понедельник, таким образом, у граждан будет три выходных дня. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

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