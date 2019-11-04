Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому

В ходе церемонии, приуроченной к Дню народного единства, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с главой государства в мероприятии принимали участие представители религиозных конфессий и молодежных организаций. В частности, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий и другие.

Также в церемонии участвовали члены президентского Совета по межнациональным отношениям, школьники и представители молодежных организаций. После возложения цветов российский президент побеседовал и пообщался с участниками праздничного мероприятия на Красной площади.

2 ноября в Москве начался фестиваль, приуроченный к празднованию Дня народного единства. Как отмечается, в этом году он проходит на 30 площадках по всему городу. Там горожане смогут увидеть выступления фольклорных коллективов, попробовать блюда традиционной кухни, а также приобрести товары из разных регионов России.

День народного единства отмечается в России 4 ноября. В 2019 году он приходится на понедельник, таким образом, у граждан будет три выходных дня. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

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