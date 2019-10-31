Россияне раскрыли отношение ко Дню народного единства

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Большинство россиян (70 процентов) считают, что отмечать День народного единства важно. 50 процентов из них считают, что праздник способствует сплочению. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, передает РИА Новости.

24 процента опрошенных заявили, что отмечать праздник очень важно, еще 44 процента — что «скорее важно». 14 процентов россиян считают, что отмечать День народного единства не важно, 13 процентов — «скорее не важно». Еще 5 процентов затруднились с ответом. Отмечается, что важным празднование считают молодые люди 18-24 лет (83 процента) и сельские жители (81 процент).

Половина их тех, кто считает празднование Дня народного единства важным, уверены, что праздник сплачивает людей. 10 процентов считают, что он воспитывает патриотизм. 9 процентов — что он создает «праздничное настроение».

Россияне, которые не считают важным празднование (24 процента), заявили, что в стране нет народного единства, еще 15 процентов не понимают суть праздника, а 13 процентов считают его надуманным.

Опрос проводился по телефону 28 октября, в нем участвовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения рекомендовало провести со школьниками патриотический флешмоб «Я люблю свою страну» в соцсетях. Старшеклассники должны были выложить в Instagram фотографии природы с хэштегом #Ялюблюсвоюстрану. Завершить праздник посоветовали флешмобом «Россия объединяет» — его участники должны будут выстроить слово «Россия» из воздушных шаров.

Школьникам младших классов предложили рассказать о Смутном времени и пояснить, почему освобождение Москвы от польских интервентов в 1612 году стало официальным праздником в России. Также предлагается обсудить с ними смысл понятия «Единство» и сыграть в игру «Мы дети твои, Россия» — ученики должны объяснить смысл некоторых строк гимна.

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