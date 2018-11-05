День народного единства отпраздновали более трех миллионов россиян

4 ноября более 3,2 миллиона человек по всей России приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства. Об этом сообщает ТАСС.

Праздничные фестивали и ярмарки в Москве посетили около 775 тысяч человек, в Санкт-Петербурге — 119 тысяч, в Ростовской области — 139 тысяч, в Нижегородской области — более 175 тысяч, в Новосибирской — почти 105 тысяч, в Свердловской области — более 74 тысяч человек.

В Екатеринбурге прошел фестиваль спортивных и боевых искусств народов России, участниками и зрителями которого стали почти 10 тысяч человек. Столько же россиян посетили фестиваль культуры и искусств народов России в Хабаровске, а на фестиваль народных обычаев и традиций в Новосибирске пришли 14 тысяч человек.

9 тысяч человек приняли участие в фестивале национальных литератур и поэзии народов России в Нижнем Новгороде, 14 тысяч посетили фестиваль кухонь народов России в Пятигорске, а фестиваль народных песен и танцев в Ростове-на-Дону собрал 16 тысяч зрителей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в День народного единства в России прошло около двух тысяч праздничных мероприятий. К обеспечению общественного порядка и безопасности граждан было привлечено более 17 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Существенных нарушений общественного порядка не допущено, уточнила она.

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