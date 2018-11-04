Полмиллиона человек посетили фестиваль «День народного единства» в Москве

525 тысяч человек в субботу, 3 ноября, посетили площадки фестиваля «День народного единства» в Москве, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Около 10,6 тысячи человек стали зрителями концертов в рамках фестиваля. Еще 3,5 тысячи гостей мероприятия сами выступили в качестве артистов иммерсивных спектаклей на Манежной площади и площади Революции.

На каруселях покатались 20,6 тысячи человек. В народных играх и спортивных забавах поучаствовали 4,8 тысячи посетителей. Еще почти 2,5 тысячи взрослых и детей посетили 203 мастер-класса.

В рамках фестиваля проходят рыбная и сырная ярмарки. В первый день их работы гости купили 3,4 тонны сыров и 1,1 тонны рыбы и морепродуктов. Также посетители съели почти 4 тысячи порций блюд, приготовленных по традиционным рецептам из разных регионов России, и выпили 1200 литров чая и кофе.

Фестиваль проходит с 3 по 5 ноября. Гостей праздника ждут мастер-класс по танцам народов Сибири на Тверской площади, фолк-шоу на площади Революции и другие мероприятия.

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