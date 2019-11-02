В Москве открылся фестиваль в честь Дня народного единства

В Москве начался фестиваль, приуроченный к празднованию Дня народного единства. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, в этом году фестиваль проходит на 30 площадках по всему городу. Там горожане смогут увидеть выступления фольклорных коллективов, попробовать блюда традиционной кухни, а также приобрести товары из разных регионов России.

Так, на площади Революции для жителей и гостей столицы открылись торговые шале, а на Манежной площади москвичи могут увидеть спектакль-путешествие режиссера Сергея Котюха и стать его участниками. «Это путешествие купца с его сыновьями по России... Спектакль у нас подвижный, можно сказать интерактивный. У нас происходит полное вовлечение зрителя в культуру разных народов», — рассказал режиссер.

Специальные развлечения подготовили и для юных гостей фестиваля: на центральной площадке они смогут попрыгать через веревку или сразиться на мечах.

День народного единства отмечается в России 4 ноября. В 2019 году он приходится на понедельник, таким образом, у граждан будет три выходных дня. По прогнозам Гидромецентра, эти длинные выходные будут неожиданно теплыми. В понедельник, 4 ноября, в Московском регионе потеплеет до плюс 9 градусов, во вторник — до плюс 11.

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