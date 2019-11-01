Россиянам рассказали о правильном праздновании Дня народного единства

Чтобы восстановить силы во время праздничных дней следует выбрать активный отдых и не увлекаться застольем. Об этом РИА Новости рассказал глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

По его словам, лучше всего будет провести выходные с родными и друзьями на свежем воздухе. «Поменьше надо увлекаться застольем, меньше употреблять тяжелую, жирную пищу, спиртное», — рекомендовал сенатор, отметив, что это поможет без проблем приступить к работе 5 ноября.

Он добавил, что современная инфраструктура делает спорт и активный отдых доступнее для россиян. Тем более что все больше граждан выбирают здоровый образ жизни, и это «положительно сказывается и на их самочувствии и на качестве досуга».

День народного единства отмечается в России 4 ноября. В 2019 году он приходится на понедельник, таким образом, у граждан будет три выходных дня. По прогнозам Гидромецентра, эти длинные выходные будут неожиданно теплыми. В понедельник, 4 ноября, в Московском регионе потеплеет до плюс 9 градусов, во вторник — до плюс 11.

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