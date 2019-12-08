Поклонскую прозвали «железной леди Путина»

В Сербии местные журналисты прозвали заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Наталью Поклонскую «железной леди Путина». Об этом рассказал депутат Народной скупщины (парламента) Сербии Александр Шешель по итогам визита Поклонской в Белград в составе крымской делегации, передает РИА Новости.

«Сербский народ с особым интересом и теплотой встречал крымчан. За время визита было много как знаковых, так и интересных моментов», — отметил он.

По словам самой Поклонской, она относится к новому «статусу» ответственно. Подобную характеристику депутат расценила как хороший стимул для достижения результатов на международных площадках.

В начале года Поклонская вновь стала героиней мемов за рубежом. Ее фотография с пресс-конференции, сделанная в 2014 году, обрела популярность на крупнейшем имиджборде Reddit. Пользователям показалась забавной композиция, в центре которой окруженная десятками микрофонов Поклонская, а у угрюмого мужчины рядом — ни одного микрофона. Пользователи сочли, что снимок идеально подходит для иллюстрации проблем разных полов.

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