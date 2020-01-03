В Госдуме раскритиковали новогоднее обращение «опухшего от пьянок» Порошенко

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская раскритиковала новогоднее обращение бывшего президента Украины Петра Порошенко и обвинила его в попытке расколоть страну. Соответствующий пост она опубликовала в социальной сети «ВКонтакте».

Как пишет Поклонская, на принадлежащих Порошенко телеканалах вместо поздравления президента Украины Владимира Зеленского показали «опухшую от бесконечных пьянок порошенковскую физиономию». По ее мнению, бывший лидер страны снова сделал попытку расколоть страну.

«Петр Алексеевич никак не может смириться с тем, что его место уже давным-давно на свалке истории», — отметила депутат.

В полночь 1 января телеканалы «Пятый» и «Прямой» показали в эфире двухминутное видео с Порошенко. Бывший президент пообещал защищать «армию, мову и веру» — таким был его слоган на выборах лидера Украины в 2019 году. Поздравление нынешнего главы государства Владимира Зеленского показали спустя несколько минут после начала 2020 года.

В прошлом году Зеленский выступил с новогодним обращением в полночь 1 января на телеканале «1+1». Таким образом он сместил поздравление на тот момент действующего главы государства Петра Порошенко.

В сети нередко появляются слухи о серьезных проблемах с алкоголем у бывшего украинского президента. Однако сам Порошенко не подтвердил эти домысли, в которых увидел следы «российской пропаганды». О трезвом образе жизни политика рассказывал в том числе бывший губернатор Одесской области и экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили. По его словам, Порошенко в употребляет только итальянские и французские вина и лишь в малых количествах.

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