Названа средняя стоимость квартиры в Крыму

Средняя стоимость квартиры в Крыму составляет 5,9 миллиона рублей. Квадратный метр жилья на полуострове обойдется примерно в 89,3 тысячи рублей, говорится в материале федерального портала «Мир квартир», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ялта, например, может сравниться с Санкт-Петербургом по стоимости жилья. Средняя цена квартиры здесь равна 9,6 миллиона рублей. За эти деньги можно купить видовую «двушку» рядом с Ливадийским дворцом или же четырехкомнатную квартиру с ремонтом в семи минутах ходьбы от моря. Самое бюджетное предложение в Большой Ялте — комната в Гаспре за 950 тысяч рублей. Это помещение площадью 19 квадратных метров в общежитии гостиничного типа без коммуникаций.

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Средний ценник в Севастополе составляет 5,2 миллиона рублей за квартиру. За такую сумму можно купить «трешку» с ремонтом и мебелью в Балаклаве или же «двушку» в 66 «квадратов» в новостройке. В столице Крыма — Симферополе —

недвижимость обойдется примерно в 4,54 миллиона рублей. На эти деньги можно приобрести квартиру в новостройке комфорт-класса с панорамными окнами, «трешку» на вторичном рынке в спальном районе или студию в 48 «квадратов» с видом на город.

В Евпатории за 4,3 миллиона рублей (средняя стоимость жилья в городе) можно стать собственником просторной двухкомнатной квартиры площадью 50 квадратных метров с новым дизайнерским ремонтом или четырехкомнатной видовой квартиры в 86 «квадратов» с двумя большими лоджиями и балконом.

В настоящее время жилье в Крыму является самой дорогой курортной недвижимостью России, говорят аналитики портала. Местные цены обгоняют даже показатели Сочи, где каждая вторая покупка совершается жителем Москвы или Санкт-Петербурга. Так, стоимость недвижимости в Гурзуфе на полуострове перевалила за 10 миллионов рублей (средняя цена квартиры).

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