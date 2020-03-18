На любимом курорте россиян взлетели продажи жилья

На любимом курорте россиян — Турции — взлетели продажи жилья. Количество сделок с недвижимостью выросло на 51,4 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом пишет Anadolu Agency со ссылкой на Институт статистики страны.

Всего в январе 2020 года было приобретено около 118,7 тысячи лотов, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 96 тысяч. Доля иностранных покупателей выросла на 20,6 процента и достигла отметки в четыре тысячи. Однако в ближайшее время власти Турции все же ожидают спад спроса в связи с пандемией коронавируса. Пока что на ситуацию оказывают большее влияние низкие процентные ставки по депозитам и ипотечным кредитам, опустившиеся ниже одного процента.

Активнее всего граждане других стран скупали жилье в Стамбуле — почти две тысячи лотов (50 процентов ото всех сделок с иностранцами на данном рынке). Далее в списке идут Анталья (805 объектов недвижимости) и Анкара (265 объектов). Чаще всего жилье приобретают иранцы (721 лот), иракцы (691 лот), россияне (282 лота), афганцы (256 лотов) и иорданцы (141 лот).

Ранее Турция попала в рейтинг стран, где эксперты в 2019 году зафиксировали падение цен на жилье — минус 1,71 процента. Также в данном рейтинге оказались ОАЭ (Дубай, 4,05 процента), Великобритания (0,58 процента) и Швейцария (1,15 процента).

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