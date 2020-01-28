У жены Януковича нашли элитную недвижимость в Крыму

У супруги бывшего президента Украины Виктора Януковича Людмилы нашли элитную недвижимость в Крыму. Ее рыночная стоимость в 2015 году равнялась 25 миллионам долларов (1,6 миллиарда рублей). Об этом сообщает «Радио Свобода».

Людмила Янукович, которой в октябре исполнилось 70 лет, проживает в семейном поместье площадью 1,2 гектара с собственным галечным пляжем в курортном поселке Отрадное (пригород Ялты). На территории расположен трехэтажный особняк в 2,4 тысячи «квадратов», коттеджи для отдыха на берегу моря, дома для прислуги, спа-центр, бассейн, теннисный корт, беседки, хозяйственные помещения и другое.

Эту землю, как сообщает «Радио Свобода», Виктор Янукович получил в 2003 году. Он заставил отказаться от нее НИИ виноградарства и виноделия «Магарач». Бывшая первая леди живет здесь уже более пяти лет, но ведет затворнический образ жизни. Издание утверждает, что все подъезды к территории перекрыты, ведется постоянное наблюдение.

Также известно, что у Людмилы Янукович есть «Меркурий» — сеть элитных магазинов санкционных продуктов (запрещены для ввоза в Россию) в Севастополе. Бизнес работает с помощью системы посредников, несмотря на неоднократные проверки соответствующих органов.

В 2017 году в немецком журнале Spiegel появилась информация о том, что Виктор Янукович развелся с Людмилой. Однако позже в пресс-службе экс-президента назвали это домыслами, передает РИА Новости.

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