ЕР приостановит членство Дрожжиной после скандала с хищениями квартир

«Единая Россия» приостановит членство актрисы Наталии Дрожжиной после скандала с хищениями квартир до конца судебного разбирательства. Об этом РИА Новости сообщили в руководстве партии в понедельник, 26 октября.

По словам замсекретаря генсовета ЕР Евгения Ревенко, «неприкасаемых» в партии нет, партийный билет — это «не индульгенция, но, напротив, повышенная ответственность».

Ранее в понедельник сотрудники Следственного комитета (СК) задержали Наталию Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина. Им предъявлено обвинение в мошенничестве с имуществом скончавшегося в 2017 году актера Алексея Баталова.

Родственники Баталова обвинили актрису Наталию Дрожжину и ее мужа в хищении недвижимости и денежных средств в середине сентября. Пара, согласно утверждениям пострадавших, провела ряд операций, из-за которых супруга и дочь Баталова лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартирах, одна из которых находится в Москве на Кутузовском проспекте, и денежных средств в размере 107 тысяч долларов (более восьми миллионов рублей). У дочери Баталова диагностирован детский церебральный паралич.

Наталия Дрожжина является заслуженной артисткой РФ, почетным академиком Международной академии культуры и искусства.