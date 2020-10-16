Скандал вокруг квартир звезды советского кино Алексея Баталова получил развитие

Следствие наложило арест на имущество семьи покойного советского актера Алексея Баталова. Это сделано, чтобы исключить возможность совершения дальнейших противоправных действий с недвижимостью и счетами, ранее оформленными на родственников артиста, говорится в сообщении столичного управления Следственного комитета РФ, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В сообщении отмечается, что уголовное дело по факту хищения имущества у семьи актера возбуждено по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Потерпевшими по делу признаны вдова и дочь артиста, в качестве свидетелей допрошен ряд лиц, обладающих нужной следствию информацией. Таким образом, скандал вокруг квартир и сбережений звезды советского кино получил развитие.

«Запрошены регистрационные дела по объектам недвижимости, в финансово-кредитные организации направлены запросы о предоставлении выписок по всем расчетным счетам (...). В ходе проведения следственных действий получены образцы почерка, по которым назначена почерковедческая судебная экспертиза», — уточняется в письме.

О предполагаемом хищении квартир и другого имущества семьи Алексея Баталова стало известно в середине сентября. Родственники покойного актера обвинили в мошенничестве актрису Наталию Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина. Пара, согласно утверждениям пострадавших, провела ряд операций, из-за которых супруга и дочь Баталова лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в Москве на Кутузовском проспекте, и денежных средств — 107 тысяч долларов (более 8 миллионов рублей), лежавших на счету.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться