Квартиру Шостаковича выставили на продажу за 89 миллионов рублей

В центре Санкт-Петербурга выставлена на продажу шестикомнатная квартира, где некогда проживал советский композитор Дмитрий Шостакович. Апартаменты предлагаются покупателям по цене 89 миллионов рублей, объявление размещено на портале Avito.

Квартира расположена на пятом этаже дома на Кронверкской улице, 29/37. Ее общая площадь — 240 квадратных метров. Продажей занимается агентство «Центр вторичного жилья».

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«Сохранено все, что можно было сохранить: оригинальная планировка, паркет, приведены в порядок двери и рамы, старинная фурнитура, <...> гостиная в центре анфилады, кабинет, спальня, кухонная зона, прихожая, три санузла», — отмечает автор описания.

Как следует из объявления, квартира имеет два входа — один со двора, другой с улицы. В стоимость лота включена плата за «каретную-гараж», расположенную во дворе дома. «У вас есть возможность сохранить нетронутым мемориальное пространство той самой петербургской квартиры, где была написана Ленинградская симфония», — подчеркивается в описании. В нем также указано, что настоящий владелец квартиры приобрел ее в 1974 году у сестры супруги Шостаковича, и с тех пор собственник не менялся.

Квартиру Шостаковича уже выводили на рынок в январе 2019-го. Тогда приобрести «частичку музыкальной истории всего мира» предлагалось за 27 миллионов рублей. Объявление о продаже было опубликовано в базе ЦИАН, позже его удалили.

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