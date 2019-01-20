В Петербурге на продажу выставили квартиру Шостаковича

В Санкт-Петербурге на продажу выставлена многокомнатная квартира композитора Дмитрия Шостаковича. Об этом говорится в объявлении на сервисе ЦИАН.

По утверждению продавцов, именно там Шостакович создавал свою самую известную, «Ленинградскую» симфонию.

В 240-метровой квартире в Доме Бенуа два входа, семь комнат, две ванных, большая терраса, а также «изящная лепнина и камин». За 27 миллионов рублей предлагается приобрести «частичку музыкальной истории всего мира» и оказаться причастными к творчеству гения.

11 января сообщалось о самой большой квартире, выставленной на продажу в Москве. За трехэтажное помещение общей площадью 732 квадратных метра продавцы просят 652 миллиона рублей.

Осенью 2018-го аналитики рынка недвижимости заговорили о намечающемся в Москве дефиците малогабаритного жилья. По их оценке, к сентябрю на вторичном рынке осталось в два раза меньше компактных объектов, чем год назад, осенью 2017-го.

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