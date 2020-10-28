Мошенники начали обманывать россиян по-новому

Мошенники нашли новый способ обмана и кражи денег с банковских карт россиян. Звонящий робот предупреждает о блокировке карты и просит перезвонить, пишет «Коммерсантъ».

Когда жертва начинает делать это, ей отвечают якобы сотрудники службы безопасности банка. По словам экспертов, по такой схеме идут сотни звонков в день. Новый метод позволяет удешевить стоимость атаки (цена звонка — 2,5-3,5 рубля за минуту) и повысить ее конверсию, поскольку человек верит автоинформатору и перезванивает сам.

Эксперты также отмечают, что если раньше мошеннические «колл-центры» работали из тюрем, то теперь — из обычных квартир, звонки также поступают из-за границы.

Ранее сообщалось, что в России выявили новый способ телефонного мошенничества. Граждан обманывают злоумышленники, выдающие себя за сотрудников прокуратуры. Жертве поступает звонок с неизвестного номера, ей сообщают, что ранее она приобрела некачественный товар, и теперь за это полагается компенсация. Однако потом выясняется, что для отправки средств покупатель должен сам сначала выслать определенную сумму.