В России выросло число мошенничеств с кредитными историями

В России значительно выросло количество случаев мошенничества с кредитными историями граждан. Только в марте по сравнению с предыдущим месяцем число посещений мошеннических сайтов подобного рода выросло на 70 процентов. Об этом «Известиям» в интервью рассказал Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Эксперт считает, что об аферах с банковским картами люди в целом осведомлены, однако о мошенничестве с кредитными историями граждане пока знают очень мало, чем и пользуются мошенники.

Жители России, которые зачастую не имеют четкого представления о том, что такое кредитная история, сами не зная того, обращаются к мошенникам. Этому способствует и то, что поисковые системы по запросу о кредитной истории нередко на первых строчках показывают сайты злоумышленников.

В марте этого года 83,6 тысячи россиян посетили сайты мошенников, а в феврале — около 50 тысяч.

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По словам Волкова, одним из основных видов мошенничества является взимание с граждан, которые хотят быстро получить информацию о своей кредитной истории, платы в 299 рублей за предоставление данной услуги. Реже преступники могут использовать предоставленную им личную информацию в корыстных целях, например, получить доступ к счетам.

Злоумышленники также часто предлагают улучшить кредитную историю за сумму размером от 10 до 300 тысяч рублей.

Опасность подобного мошенничества заключается в том, что многие пострадавшие не идут в полицию, так как 299 рублей слишком незначительная сумма. Те же, кого мошенники убедили улучшить кредитную историю за определенную плату, не могут обратиться за помощью к правоохранительным органам, так как фактически сами нарушают закон.

Специалист подчеркивает, что нет никаких легальных способов улучшить кредитную историю за деньги.

Ранее эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин назвал главные признаки финансового мошенничества. По его словам, первым сигналом является обещание легкого заработка или высокого дохода от вложений.

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