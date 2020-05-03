Названы главные признаки финансового мошенничества

Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин назвал главные признаки финансового мошенничества в беседе с РИА Новости.

По его словам, первым сигналом является обещание легкого заработка или высокого дохода от вложений. Эксперт предупредил, что не следует вкладываться, если на финансовых ценниках указано от 35 процентов годовых. «За последние годы мы не встречали ни одного примера добросовестного бизнеса, который бы привлекал деньги граждан под такие проценты», — отметил он.

Также Сафиулин призвал быть осторожными при общении с зарубежными компаниями. Он подчеркнул, что их лицензии необходимо проверять на сайтах финансовых регуляторов тех государств, на которые они ссылаются. По словам эксперта, даже если лицензия в порядке, следует помнить, что любые проблемы с зарубежной компанией придется решать на иностранном языке в чужой юрисдикции.

Кроме того, Сафиулин предостерег россиян от вложений в компанию, которая не имеет прослеживаемой истории, а также ведет активную рекламу вкладов. Он пояснил, что на рекламу требуются серьезные расходы. И если компания, помимо выплат процентов, вкладывает средства в рекламу, то, вероятнее всего, возвращать деньги инвесторам она не собирается.

В начале февраля сообщалось, что в России рекордно увеличилось число финансовых пирамид. По данным ЦБ, за прошлый год было выявлено 237 подобных организаций — максимум за пять лет. Чаще всего граждан привлекают инвестициями в криптовалюту, а также в строительные и сельскохозяйственные проекты. Большинство пирамид осуществляют свою деятельность из Великобритании, средства привлекаются в основном через сайты или социальные сети.

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