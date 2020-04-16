Российская пенсионерка заплатила миллионы за возрождение пирамиды «МММ»

В Архангельске пенсионерка заплатила мошенникам 4 миллиона рублей за возрождение распространенной в 90-е годы финансовой пирамиды «МММ». Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Пожилой женщине позвонил неизвестный и спросил, не была ли она участницей «МММ». Она сказала, что была, и тогда собеседник предложил пенсионерке возврат дивидендов по вкладам в размере 670 тысяч рублей.

На следующий день с пенсионеркой связался якобы сотрудник банка и сообщил, что на ее счет поступило 670 тысяч рублей, однако чтобы их получить, женщине необходимо оформить страховой договор на сумму 22 тысячи рублей. Указанные средства ей предложили перевести по номеру счета. Пенсионерка выполнила условия «сотрудника банка», однако свои «дивиденды» по «МММ» так и не получила — возникли непредвиденные расходы.

По данным МВД, в общей сложности пенсионерка совершила более 30 транзакций и перевела мошенникам более 4 миллионов рублей. Чтобы получить такую сумму, она брала кредиты в финансовых организациях и занимала деньги у знакомых и родственников.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК («Мошенничество»).

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на появившуюся в Instagram финансовую «игру», правила которой многим показались похожими на описание распространенной в 90-х финансовой пирамиды «МММ». Для участия пользователь должен перевести 2400 рублей на карту организаторов. После этого его записывали на «оранжевую линию». Там же сообщалось, что как только эта линия заполнится другими приглашенными участниками, «игрок» сможет получить 19200 рублей. При этом утверждалось, что «игра» является беспроигрышной.

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