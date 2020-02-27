Финансовая пирамида «МММ» возродилась в Instagram

Пользователи соцсетей обратили внимание на появившуюся в Instagram финансовую «игру», правила которой многим показались похожими на описание распространенной в 90-х финансовой пирамиды «МММ». Скриншотами Instagram-сторис, в которых описывается схема «игры», поделилась пользовательница с ником Принцесса Клара.

Из текста следовало, что для участия пользователь должен перевести 2400 рублей на карту организаторов. После этого его записывали на «оранжевую линию». Там же сообщалось, что как только эта линия заполнится другими приглашенными участниками, «игрок» сможет получить 19200 рублей. При этом утверждалось, что «игра» является беспроигрышной.

В комментариях к ее посту многие обратили внимание на сходство описанной схемы с принципом работы финансовой пирамиды и отметили возрождение «МММ». Так, к примеру, пользователь с ником «собака сутулая» отметил: «Некоторые не застали "МММ", и по ним видно». А комментатор по имени Петр Третьяков предположил, что желающие заработать таким образом денег вполне могут потерять друзей.

Некоторые отметили, что идея не является новой. Микроблогерша с ником Tess отметила, что сталкивается с подобными предложениями уже третий год подряд. «Шел 2020, финансовые пирамиды плавно перетекали из уличных продаж БАДов в соцсети», — поиронизировал @FoxLovingBoxes.

Ранее в феврале сообщалось, что пользователи платежной системы PayPal и системы электронных платежей Google Pay пожаловались на то, что с их счетов начали пропадать деньги. Предполагалось, что злоумышленники получили доступ к виртуальным картам, которые создаются при привязке аккаунтов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!