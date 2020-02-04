В России рекордно увеличилось число финансовых пирамид

Число финансовых пирамид в России достигло рекорда, сообщил директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По данным ЦБ, за прошлый год было выявлено 237 подобных организаций — максимум за пять лет, что регулятор ведет подсчет. По наблюдениям Центробанка, активность пирамид растет к концу года: компании хотят привлечь премии и бонусы участников, а ко второму кварталу деятельность пирамид идет на спад.

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Чаще всего организации привлекают деньги под видом инвестиций в криптовалюту, а также в строительные и сельскохозяйственные проекты. Лях указал, что большинство пирамид ведут свою деятельность из Великобритании, средства привлекаются в основном через сайты или социальные сети.

В октябре прошлого года ЦБ сообщал о снижении числа граждан, которые вкладывают средства в сомнительные финансовые схемы, в том числе пирамиды. Одновременно представители регулятора указывали на рост числа тех, кто выбирает самостоятельное инвестирование средств с легальными посредниками и на легальной площадке.

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