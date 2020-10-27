Срочно захотевшая в Сочи россиянка раскрыла схему махинаций при оплате поездки

Российская туристка, срочно захотевшая попасть на курорты Сочи, стала жертвой махинаций при оплате грядущей поездки. Очередную схему обмана отдыхающих представительница туроператора раскрыла в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

Известно, что путешественница обратилась за помощью к туристическим компаниям через социальные сети. В результате с ней связалась пользовательница, представившаяся менеджером одной из фирм, которая якобы нашла подходящий тур и предложила его забронировать.

«Моя туристка произвела оплату по ссылке. Деньги списались. Но турменеджер снова скинула ей ссылку, якобы чтобы подтвердить первый платеж. Повторно списалась сумма с карты. Однако менеджер требовала подтвердить еще раз оба платежа», — указано в тексте. Затем юзерша внесла потерпевшую в «черный список».

После этого автор блога выяснила обстоятельства сделки и сделала вывод, что ее клиентка стала жертвой мошенников, так как «ни одно агентство не будет сначала бронировать тур, а потом брать предоплату с туриста». Вдобавок на странице «менеджера» в соцсети не оказалось никаких контактных данных.

По факту произошедшего туристка обратилась в полицию, однако сотрудники правоохранительных органов заявили, что вернуть переведенные средства невозможно.

«Бронируйте лучше в тех агентствах, в которых бронировали раньше. Или по рекомендации друзей. И обязательно связь по телефону. По WhatsApp. А не "безликие аккаунты" во "ВКонтакте" и Telegram», — заключила сотрудница туркомпании.

26 октября сообщалось, что жительницу Крыма задержали за мошенничество с жильем на популярном курорте полуострова. Женщину заподозрили в сдаче несуществующих квартир в Ялте. По данным полиции, крымчанка брала с туристов предоплату за жилье, которое предлагала им в группах в социальных сетях, а затем исчезала и блокировала объявления.