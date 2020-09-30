Российская туристка назвала способ избежать наглого обмана приезжих в Турции

Российская туристка, которая полетела отдыхать в Турцию, рассказала о наглых способах обмана приезжих местными и назвала способ избежать неприятностей. Блогерша Мария Червоткина поделилась наблюдениями на своей странице в Instagram.

Так, по словам путешественницы, во время отпуска турки постоянно пытались ее обсчитать, особенно в такси. «Показываешь водителю точку на карте и спрашиваешь стоимость. И здесь начинается полет фантазии. Он долго молчит и оценивает твой внешний вид, переползая взглядом с твоего лица на часы на твоем запястье», — пояснила она, добавив, что чем лучше выглядит пассажир, тем выше окажется стоимость.

Червоткина отметила, что один и тот же маршрут в разные дни мог обойтись в 150 или же в 800 рублей. «Просто потому, что водители самовольно оценивают свой труд. А еще потому, что ты русский», — предположила туристка.

Кроме того, девушка привела в пример ситуацию, когда она заплатила за такси наличными, а водитель спрятал одну из купюр в рукав и заявил, что ему дали недостаточно денег.

«Будьте аккуратны и просите водителей возить по таксометру, а не по сдельной цене — тогда и такси будет стоить недорого, и вот таких неприятных историй с вами не приключится», — заключила путешественница.

Ранее в сентябре туристы раскрыли новые схемы обмана туристов в Турции во время пандемии коронавируса. Так, во время пандемии широкое распространения получили вымогательства внутри отелей, особенно работающих по системе «все включено». Сотрудники обманывали постояльцев под предлогом «выполнения требований антикоронавирусной безопасности».