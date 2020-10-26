Россиянку задержали за сдачу несуществующих квартир туристам в Крыму

Жительницу Крыма задержали за мошенничество с жильем на популярном курорте полуострова. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МВД.

Как отмечается, женщину заподозрили в сдаче несуществующих квартир в Ялте. По данным полиции, крымчанка брала с туристов предоплату за жилье, которое предлагала им в группах в социальных сетях, а затем исчезала и блокировала объявления.

С августа по сентябрь 2020 года в правоохранительные органы поступило пять однотипных заявлений, общая сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.

«По ряду эпизодов от злоумышленницы получены явки с повинной. На данный момент устанавливается связь задержанной с иными случаями дистанционного мошенничества», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В МВД отметили, что мошенницей оказалась 30-летняя жительница соседнего с Ялтой города, ранее несудимая. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, в отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В сентябре отдохнувший в Крыму россиянин раскрыл схему обмана туристов в Крыму. В его рассказе говорится, что мошенники обещают приезжим хорошее жилье, однако по приезде придумывают причины, почему выбранная квартира еще занята, из-за чего туристам приходится селиться в другом, менее комфортном жилье.