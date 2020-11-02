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В России выявлена новая схема мошенничества с компенсациями за услуги ЖКХ

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Мошенники в России разработали новую схему мошенничества, предусматривающую хищение денежных средств граждан. Она подразумевает обман, основанный на желании получить компенсацию за жилищно-коммунальные услуги. Об этом агентству «Прайм» рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

По словам эксперта, потенциальная жертва аферистов сначала получает электронное письмо, в котором говорится, что ей положено возмещение части платежей за услуги ЖКХ. В тексте нет никакой дополнительной информации, только ссылка на некий сайт. При нажатии на ссылку можно увидеть «явно на скорую руку сфабрикованный сайт со множеством кричащих заголовков, восклицательных знаков и с условиями, которые нужно соблюсти для получения компенсации», отметил Редин.

В частности, мошенники просят перевести определенную сумму якобы для перечисления компенсации на счет получателя. Размер платежа небольшой — 100-300 рублей. Естественно, после перевода денег никакой компенсации обманутые граждане не получают. Более того, впоследствии оказываются взломанными их страницы в социальных сетях. Через них аферисты выявляют друзей жертвы и убеждают их скинуть данные банковских карт. Затем с этих карт снимаются денежные средства.

Ранее, в октябре, в Сбербанке раскрыли новую схему обмана россиян, держащих деньги в банках. Мошенники звонят и представляются сотрудниками прокуратуры и просят перевести средства на некий специальный счет. Схема работает так: сначала поступает звонок, во время которого человеку говорят о следственных действиях, которые ведутся в отношении сотрудников банка. Затем к делу подключается «сотрудник прокуратуры» и убеждает перевести деньги.

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