Адвокат предупредил о телефонном мошенничестве через родственников

В телефонной книжке нельзя указать данных своих родственников с указанием степени родства. В случае, если гаджет будет похищен или утерян, семья может стать жертвой мошенников. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

«В этом случае вы уже не сможете позвонить близким и рассказать печальную историю об утрате вашего телефона, зато с того же аппарата и от вашего имени маме или папе могут позвонить или отправить сообщение те, кто нашел или похитил ваш гаджет», — пояснил эксперт.

По словам Миронова, злоумышленники часто пишут СМС с похищенного или найденного телефона с просьбой выполнить требования другого человека. Затем мошенники звонят родственникам и просят у них денег, якобы для того, чтобы избавить хозяина украденного гаджета от неприятностей.

Эксперт также посоветовал не сохранять в заметках телефона коды доступа к банковским картам и пароли домофонов с точным указанием адресов.