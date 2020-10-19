Юрист назвала способ заблокировать спам-звонки

Заблокировать спам-звонки с неизвестных номеров можно с помощью настроек смартфона, услуг операторов сотовой связи, а также специальных приложений. Такой способ в беседе с агентством «Прайм» назвала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.

Функция ограничения звонков с незнакомых номеров есть в настройках некоторых смартфонов. Кроме того, специальную услугу можно подключить у операторов сотовой связи. Как правило, они бывают и платными, и бесплатными, и позволяют блокировать звонки и SMS.

«Интернет-компании тоже не отстают: есть специальные сайты с базами нежелательных звонков, которые предоставляют информацию абоненту после звонка», — добавила Пшеничникова. По словам юриста, есть также и приложения-определители номера, которые используют данные из собственной базы, а также из сообщений пользователей.

Ранее эксперт рассказал, что незнакомые номера необязательно блокировать — можно просто установить приложение для их распознавания. По его словам, с такого номера может звонить, к примеру, знакомый, который потерял телефон.