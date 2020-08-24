Раскрыты схемы мошенничества через WhatsApp

Абсолютное большинство мошенничеств в WhatsApp происходит посредством социальной инженерии. Об этом агентству «Прайм» рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

По его словам, мошенники побуждают пользователя перейти по ссылке или загрузить файл. Для этого они используют громкие имена компаний и обыгрывают актуальные темы. В качестве примера он привел случай, когда пользователям предлагалось 1000 гигабайт интернета по минимальной цене в честь юбилея одной компании. Для пущей убедительности мошенники подделывают официальные профили WhatsApp, копируя название и оформление.

Лоевский напомнил, что если приходит сообщение с просьбой предоставить какую-либо личную информацию— это ловушка. Также стоит задуматься, если в переписке вам предлагают переслать данное сообщение нескольким контактам, чтобы обновить мессенджер, подтвердить свою активность, обновить эмодзи или продолжать пользоваться бесплатно.

Чтобы частично уберечься от мошенников, стоит отключить автозагрузку медиафайлов в настройках мессенджера и не принимать файлы от незнакомых аккаунтов, посоветовал Лоевский.