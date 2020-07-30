Россиянка задала вопрос в WhatsApp и получила квартиру

Жительница Липецка Юлия Губанова, девять лет стоявшая в очереди за жильем, получила квартиру, задав соответствующий вопрос в районном чате в WhatsApp. Обращение сироты увидел представитель нужного ведомства. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Женщина заметила, что в чате ее района на вопросы отвечает чиновник, ответственный за выделение жилья. Она обратилась к нему и через несколько дней узнала о том, что долгожданная квартира ей предоставлена — можно забирать ключи. Россиянка уже переехала в свою «однушку» в новостройке.

«Обращение Юлии Губановой поступило 7 июля. Ей были даны все необходимые разъяснения, контактные данные регионального управления ЖКХ, что помогло решить ее жилищные проблемы», — отмечается в сообщении.

Официальные городские WhatsApp-чаты были запущены в Липецке летом 2020-го. Они используются для обсуждения районных и личных вопросов. В составы групп включены представители городских и областных ведомств.

В марте 2019-го в Белгороде сирота предпринял попытку самосожжения у здания городской администрации из-за отказа в получении квартиры. 31-летнего Владимира Смолякова спасли полицейские. Пострадавшего доставили в больницу с ожогами первой и второй степени. Мужчина рассказал, что неоднократно требовал квартиру, положенную ему по закону как сироте, но жилья ему так и не дали.

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