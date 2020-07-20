Полицейский через WhatsApp извинился перед митинговавшим россиянином

В Петропавловске-Камчатском начальник городской полиции через WhatsApp дважды принес извинения задержанному организатору первомайского митинга Александру Зайцеву. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщает «Камчатка-Информ».

По данным издания, 18 июля 2020 года камчатский краевой суд удовлетворил иск россиянина о компенсации морального вреда за незаконные действия сотрудников полиции и потребовал от МВД выплатить потерпевшему 25 тысяч рублей. Также в решение суда указано, что начальник управления МВД по городу Петропавловску-Камчатскому должен извиниться перед Зайцевым, что тот и сделал при помощи мессенджера.

1 мая 2019 года россиянин был дважды задержан по подозрению в агитации к участию в несанкционированном митинге после того, как в соцсетях появился видеоролик с его участием. Первый раз активиста доставили в отдел в 08:30, где сняли отпечатки пальцев, не составляя протокола. Второй раз он был задержан непосредственно на митинге, когда началось движение колонн.

Городской суд Петропавловска-Камчатского закрыл дело в отношении Александра Зайцева, не усмотрев в нем состава преступления. Полиция подала апелляцию, но краевой суд оставил решение коллег в силе. А вот иски о взыскании морального вреда Александра Зайцева и его юриста были удовлетворены.

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