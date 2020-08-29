Найден способ определить скрытый номер звонящего

Найден способ определить, кто звонит со скрытого номера, нужно подключить платную услугу «Суперопределитель номера» или заказать детализацию звонков. Такие услуги есть у всех операторов связи. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

«При этом стоит помнить, что звонки со скрытых номеров далеко не всегда совершают мошенники. Звонить с неопределяемого номера может кто угодно — знакомый, который потерял телефон, учитель из школы или сотрудник регистратуры из поликлиники», — пояснил Мясоедов. Если такие звонки нужно заблокировать, необязательно вычислять звонивших — можно просто скачать определенные приложения, выбор которых довольно широк.

Он также уточнил, что услугу скрытого номера, как правило, используют компании, которые хотят привлечь клиента бесплатными услугами за посещение. Такая функция лишает его возможности перезвонить.

Ранее стало известно, как узнать телефонные номера мошенников. Эксперт посоветовал россиянам не перезванивать на незнакомые номера: особенно на короткие, городские, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809. Стимулировать перезвонить мошенники могут, моментально сбрасывая звонок после вызова, чтобы жертва не успела ответить.