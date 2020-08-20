Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов в беседе с агентством «Прайм» раскрыл россиянам способ узнать мошенников по номеру телефона.

Специалист рекомендует не перезванивать незнакомые номера: особенно на короткие, городские, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809. Стимулировать перезвонить мошенники могут, моментально сбрасывая звонок после вызова, чтобы жертва не успела ответить.

Эксперт отметил, что злоумышленники с помощью специальных сервисов IP-телефонии могут подменять номер, который будет выглядеть как номер банка. Для того, чтобы защитить данные при малейших подозрениях необходимо прервать разговор и самостоятельно перезвонить по номеру, указанному на обратной стороне банковской карты.

По его словам, в России настолько большая активность мошенников, что наиболее безопасный вариант — вообще не отвечать на звонки с неизвестных номеров, поскольку вероятность того, что это мошенник или спам, весьма высока. При этом сам факт ответа на звонок не причинит вреда, но если называть свои банковские данные, CVC-коды и коды из СМС, то мошенники смогут воспользоваться ими в своих целях.

Ранее стало известно, что в июле в России было зафиксировано рекордное количество фишинговых атак на банковских клиентов, во время которых злоумышленники использовали фальшивые интернет-адреса и домены. Всего за прошедший месяц специалисты по кибербезопасности обнаружили 312 доменных имен, прикрывающихся брендами настоящих банков.