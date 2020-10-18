Россиянам назвали опасность переводов по номеру телефона

При переводе денег по номеру телефона есть риск ошибиться цифрой, и в этом случае вернуть средства будет очень проблематично. Опасность подобного метода переводов россиянам назвал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, такие переводы проходят мгновенно, а для их отмены придется писать письмо в банк. Тот в свою очередь должен будет связаться с владельцем счета, которому по ошибке были перечислены деньги. «Если ситуация зайдет в тупик, и человек не захочет вернуть деньги, вам придется обращаться в правоохранительные органы либо в суд общей юрисдикции, чтобы попытаться взыскать средства», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что возможна ситуация, когда банк, к которому привязан номер телефона получателя средств, обанкротился или лишился лицензии, либо человек просто закрыл в нем расчетный счет. В таком случае средства со счета отправителя спишутся, однако тот, кому их перечислили, их так и не получит. Разбираться снова придется с банком, причем если он обанкротился, вернуть деньги он точно не сможет — они станут частью так называемой кредитной массы тех, кто пострадал от действий данной организации.

Кроме того, добавил Петропольский, не следует забывать о том, что мошенники могут легко переоформить номер на себя или изменить привязанные к нему банковские реквизиты. «Человек с поддельной доверенностью либо с поддельной копией паспорта просто меняет владельца телефона в каком-нибудь удаленном офисе вашего провайдера сотовой связи. После чего у вас отключается мобильный телефон — он перестает ловить сеть, — а злоумышленник переводит деньги с ваших карт, идентифицируя себя по номеру телефона», — рассказал эксперт.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган предупредил россиян об опасности накопления «лишних» банковских карт. По его словам, такое «накопительство» может быть опасно штрафами за несвоевременное внесение средств или начислением процентов за льготный период.