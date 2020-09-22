Раскрыта опасность хранения пенсии на банковской карте

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в беседе с агентством «Прайм» раскрыл опасность хранения пенсии на банковской карте.

Он отметил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока. Такое может произойти с россиянами, которые могут обойтись без подобных выплат от государства.

Как указал специалист, таким образом закон защищает государственные финансы от трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или скончаться, а информация об этом попадет в Пенсионный фонд не сразу из-за отсутствия автоматизации всех функций.

Для возобновления выплат необходимо обратиться в территориальное подразделение фонда для подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. При положительном решении интересы получателя страховой пенсии не пострадают — ее размер будет прежним при учете индексации и перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Специалист добавил, что те, кто держит пенсию на карте, могут столкнуться с мошенниками при передаче данных третьим лицам. Кроме того, если есть какая-либо задолженность, например, по оплате ЖКХ, и есть исполнительное производство, приставы могут заблокировать карту для списания необходимых средств.

14 сентября сообщалось, что среднегодовой размер пенсии по старости в 2021 году увеличат на 6,3 процента, до 17 443 рублей. Всего на финансирование страховых пенсий в 2021 году запланировано 7,8 триллиона рублей. На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, а также компенсаций и пособий на погребение будет направлено 632,7 миллиарда рублей.