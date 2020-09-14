Среднегодовую пенсию в России увеличат

Среднегодовой размер пенсии по старости в 2021 году увеличат на 6,3 процента, до 17 443 рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российского Минтруда.

Министерство подготовило проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Проект бюджета подготовлен на основании параметров прогноза Минэкономразвития России.

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«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3 процента, а социальных пенсий — на уровне 2,6 процента. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля», — уточняется в заявлении министерства.

Всего на финансирование выплаты страховых пенсий в 2021 году запланировано 7,8 триллиона рублей. На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, а также компенсаций и пособий на погребение будет направлено 632,7 миллиарда рублей.

По данным Минтруда, в 2021 году ПФР обеспечит выплату для 43 миллионов человек. При этом бюджет фонда составит 9,6 триллиона рублей, на выплату пенсий направят 8,4 триллиона рублей. Еще 425 миллиардов рублей пойдут на осуществление ежемесячной денежной выплаты.

В настоящее время средний размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров по старости составляет 16,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что большинство российских учителей не нашли возможности перестать работать на пенсии, поскольку не смогут сохранить приемлемый уровень жизни на положенные от государства выплаты. Соответствующее исследование провели НПФ «Сафмар» и Общероссийский профсоюз образования.