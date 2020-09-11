Россияне назвали желаемый уровень гарантированного дохода

Минимальный гарантированный доход, по мнению россиян, должен быть на уровне 28,5 тысячи рублей в месяц, показал опрос Superjob.ru. Ранее с идеей ввести фиксированную ежемесячную выплату выступил заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев.

Большинство россиян (68 процентов) поддержали введение гарантированного дохода, 8 процентов выступили против, еще 24 процента затруднились ответить. Среди причин, почему не стоит раздавать деньги просто так, респонденты назвали нежелание «кормить тунеядцев» на их налоги. Некоторые посчитали, что лучше снизить коммунальные платежи и решить проблему с пенсиями.

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Мужчины говорят о необходимости введения фиксированных ежемесячных выплат чаще женщин (70 и 65 процентов соответственно). Больше всего сторонников инициативы оказалось среди россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей (74 процента).

Идею гарантированного дохода Медведев озвучил 8 сентября. По его мнению, такую выплату должен получать любой гражданин независимо от рода деятельности, социального и экономического положения. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, предметно этот вопрос пока не обсуждается.