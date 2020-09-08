Медведев предложил ввести базовый доход в России

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил подумать о введении в стране базового гарантированного дохода. Об этом он заявил на онлайн-совещании с руководством «Единой России», председателем которой он также является, передает РИА Новости.

По словам бывшего премьер-министра, речь идет о минимальной сумме, которую должен получать любой человек, независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения.

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Совещание было посвящено социальным инициативам партии. Медведев назвал необходимым проанализировать «подходы к некоторым новым конструкциям», которые уже существуют в других государствах.

Глава ЕР отметил, что пандемия коронавируса показала важность поддержки людей для социальной стабильности, поэтому идея гарантированного дохода требует внимания. Медведев указал, что эксперты ранее уже обсуждали такие проекты. «Исхожу из того, что коллеги по партии "Единая Россия" вместе с коллегами из правительства, из профессиональных союзов эту идею обсудят», — подчеркнул он, признав, что надо иметь в виду и нынешнюю ситуацию в экономике.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в письме помощнику президента России Максиму Орешкину предложил в качестве эксперимента ввести базовый доход для безработных в размере трех прожиточных минимумов, то есть более 35 тысяч рублей в месяц.

Летом прошлого года Медведев уже предлагал ввести в России четырехдневную рабочую неделю. Он указывал, что лишний выходной позволит повысить эффективность и производительность труда.