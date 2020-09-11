Кремль отреагировал на идею Медведева о раздаче денег россиянам

Кремль отреагировал на идею бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева о введении в России минимального гарантированного дохода, предполагающего раздачу денег гражданам. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, предметных обсуждений вопроса пока не ведется. Об этом пишет «Интерфакс».

Идею гарантированного дохода Медведев озвучил 8 сентября. По мнению заместителя председателя Совета Безопасности, такую выплату должен получать любой гражданин независимо от рода деятельности, социального и экономического положения.

Опрос, проведенный сервисом Superjob.ru, показал, что большинство жителей России (68 процентов) поддерживают идею ввести в стране фиксированную ежемесячную выплату со стороны государства. Больше всего идею поддерживают россияне в возрасте от 25 до 34 лет и в возрасте от 35 до 44 лет, пишет агентство.

Это не первое подобное предложение со стороны бывшего премьер-министра. Летом 2019 года он предложил Минтруду обсудить переход на четырехдневную рабочую неделю. При этом, по мнению Медведева, сокращение количества рабочих дней не должно отражаться на зарплатах.