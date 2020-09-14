Российские учителя не нашли возможности выжить на пенсию

Большинство российских учителей не нашли возможности перестать работать на пенсии, поскольку не смогут сохранить приемлемый уровень жизни на положенные от государства выплаты. Об этом говорится в совместном исследовании НПФ «Сафмар» и Общероссийского профсоюза образования, сообщает РБК.
Остаться в школе, вузе или детском саду при достижении пенсионного возраста намерены 84 процента участников опроса, причем среди тех, кому больше 50 лет, доля возрастает до 92 процентов.
Нехваткой средств к существованию такое желание объяснили 89 процентов респондентов. В возрастной группе старше 50 лет о неспособности прожить на одну только пенсию сообщили 99 процентов педагогов, среди тех, кому 20-30 лет — 94 процента.
Российские педагоги имеют право досрочного выхода на пенсию при достижении стажа 25 лет, хотя в рамках пенсионной реформы он будет увеличен на пять лет. Однако эксперты отмечают, что уровень выплат таков, что учителя воспринимают их как небольшую доплату к основному доходу, а не его замену, на которую можно было бы прожить.
Причиной низких пенсий педагогов, по мнению проректора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, являются низкие зарплаты. В 65 из 85 российских регионов для школьных учителей они ниже среднероссийского уровня в 41,1 тысячи рублей. Педагоги дошкольного образования получают в среднем 34 тысячи рублей. Таким образом, пояснил эксперт, при выходе на пенсию он получает чуть больше, чем величина прожиточного минимума.
В опросе приняли участие более 40 тысяч преподавателей из школ и вузов, а также сотрудников детских садов из всех федеральных округов России. Более половины респондентов проживают в городах, треть — сельские учителя.
Ранее сервис «Авито Работа» провел собственное исследование, в котором выяснил, что зарплаты учителей в среднем по России составляют 31 тысячу рублей.