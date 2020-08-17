Названа зарплата российских учителей

Средняя зарплата российских учителей во II квартале 2020 года составила менее 31 тысячи рублей. При этом самая высокая зарплата среди педагогов была зафиксирована в Москве — 51,6 тысячи рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».

На втором месте оказался Санкт-Петербург. Учителя из северной столицы получают в среднем 35,1 тысячи рублей в месяц. Тройку лидеров замкнул Екатеринбург: в нем педагогам платят порядка 29,8 тысячи рублей ежемесячно. Меньше всего получают учителя из Воронежа — в среднем 21,7 тысячи рублей, Новосибирска — 21,1 тысячи и Волгограда — 20,6 тысячи рублей в месяц.

По данным ежеквартального отчета сервиса, сфера образования стабильно оказывается одной из самых низкооплачиваемых. В связи с этим эксперты провели опрос, в котором выяснили, стоит ли доплачивать учителям за дополнительные нагрузки во время пандемии.

Так, 61 процент опрошенных ответили, что считают новые реалии достаточно веским поводом для доплат. Они отметили, что педагоги теперь вынуждены более пристально следить за здоровьем учеников, предупреждать о необходимости часто мыть руки и носить маски, а также проводить обучающие занятия.

При этом 33 процента респондентов посчитали такие доводы недостаточными для выплат, а 6 процентов затруднились ответить.

Занятия в российских школах 1 сентября начнутся в привычном очном формате. Детей и учителей обяжут носить маски в помещении, уроки физкультуры пройдут на свежем воздухе. В вузах студентам будут измерять температуру, а помещения начнут дезинфицировать.