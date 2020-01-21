В России стало меньше пенсионеров

В 2020 году из-за увеличения пенсионного возраста выход на пенсию отложился у 800 тысяч россиян. Об этом «Российской газете» сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает ТАСС.

Он уточнил, что этот показатель вырос «нарастающим итогом — то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году».

Также, по словам Дроздова, увеличилось число тех, кто уйдет на пенсию досрочно. В частности, пояснил он, это произойдет за счет многодетных матерей — с 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей, а с 2023 года в 57 лет — матери троих детей.

В России 1 января 2019 года началась пенсионная реформа. В ее рамках возраст выхода на пенсию в 2024 году постепенно будет увеличен до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Предпенсионерами считаются мужчины в возрасте от 60 до 65 лет, и женщины от 55 до 60 лет.

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