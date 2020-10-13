Россиянам назвали опасность накопления «лишних» банковских карт

В случае, если банковских карт в кошельке накопилось много, важно их отслеживать. Иначе такое «накопительство» может быть опасно штрафами за несвоевременное внесение средств или начислением процентов за льготный период. Такие подводные камни в беседе с агентством «Прайм» назвал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Особенно внимательно следует отнестись к стоимости обслуживания, лимитам по возврату кэшбэков и сроку их действия. К примеру, мили для покупки авиабилетов могут "сгорать", а выгодные проценты по остатку средств на счете — действовать с определенными ограничениями», — отметил эксперт.

Коган также добавил, что кэшбэк не всегда одинаково выгоден. По словам специалиста, лучше выбирать карту с кэшбэком на все, а не на конкретную категорию товаров. В таком случае постоянно придется выяснять, как вернуть максимально выгодную сумму. Кроме того, при открытии карты стоит помнить и о комиссии за СМС-оповещения, напомнил аналитик.

По словам эксперта, в лишних банковских картах нет ничего страшного. Однако банки могут отказать в последующих открытиях кредиток, если посчитают кредитную нагрузку слишком высокой. Кроме того, могут вырасти траты на обслуживание дебетовых карт с различными бонусами.