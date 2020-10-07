Эксперты назвали самые популярные у россиян банки

Россияне чаще всего пользуются услугами тремя банков — это «Сбер», ВТБ и Тинькофф. К таким выводам пришли эксперты нескольких международных исследовательских агентств.

Так, по данным исследования Deloitte, проведенного в августе 2020 года («Предпочтения розничных клиентов в банковской сфере России»), россияне чаще всего пользуются банками «Сбер» (87 процентов респондентов), ВТБ (23 процента), Тинькофф (19 процентов). По данным аналитиков Deloitte, Тинькофф лидирует среди частных банков и уступает только двум госбанкам по частоте использования розничными клиентами. Топ-5 крупнейших российских банков по активной клиентской базе выглядит так: «Сбер», ВТБ, Тинькофф, Альфа банк, Почта банк.

«Тинькофф исторически нацелен на работу с клиентами, для которых наибольший интерес представляют транзитно-расчетные операции, а также дополнительные услуги и сервисы. Развитие подобной бизнес-модели обеспечило банку высокий уровень востребованности среди населения — по результатам нашего исследования банк вошел в тройку лидеров по популярности среди опрошенных граждан, уступив только крупнейшим государственным игрокам рынка» (Deloitte).

В исследовании международной компании Frost&Sullivan и российского «НЭО Центра» «Банковский сектор России и рейтинг банков по размеру активной клиентской базы» (были проанализированы количественные показатели российских банков наряду с опросом населения), также отмечается третье место Тинькофф, который лидирует по размеру клиентской базы розничного сегмента среди частных банков.

По данным этого же опроса, Тинькофф также входит в тройку лидеров в отдельно взятых регионах по уровню проникновения банковских продуктов и услуг, уступая по этому показателю только Сбербанку и ВТБ. При этом по количеству розничных клиентов, пользующихся кредитными продуктами банков, в 2020 году Тинькофф вышел на второе место, опередив ВТБ, но уступив ему в сегменте дебетовых карт.

«Сбербанк и Тинькофф Банк создали две наиболее крупные банковские экосистемы в России, нацеленные на увеличение клиентской базы путем наращивания количества предлагаемых продуктов и сервисов, позволяющих сопровождать клиентов в течение всего жизненного цикла банковского продукта» (Frost&Sullivan/«НЭО Центр»).

Эксперты исследовательской компании Ipsos также отмечают, что, по данным опросов в январе—июне 2020 года клиентами «Сбера» являются около 81 процент россиян, ВТБ — 26 процентов россиян, Тинькофф — около 21 процент россиян.

«Наша экосистема растет как на дрожжах по всем направлениям — розничный банкинг, услуги для бизнеса, инвестиции, мобильный оператор, страхование, лайфстайл-сервисы и так далее. Нам уже не нужно привлекать новых клиентов как раньше — на нас теперь работает эффект сарафанного радио: попробовав наши продукты, клиенты сами становятся нашими „амбассадорами“, и уже по велению души активно продвигают бренд и сервис Тинькофф среди друзей и знакомых, — СЕО группы Тинькофф Оливер Хьюз. — Всего за менее чем 15 лет мы стали „третьим богатырем“ российского розничного банкинга. У нас в экосистеме более 11 миллионов клиентов, ежедневно мы выдаем более 20 тысяч карт Tinkoff Black, на которые люди получают или переводят свои зарплаты из других банков».

Эксперты Deloitte определили долю клиентов, воспользовавшихся розничными услугами банка за последние 30 дней на момент опроса. Использовалась многоступенчатая стратифицированная выборка, представляющая население РФ по полу, возрасту и типу населенного пункта: 5 038 респондентов, 8 федеральных округов, более 200 городов).