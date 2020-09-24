Тиньков предложил сделать Грефа премьер-министром

Основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова восхитила презентация Сбербанка, в которой говорилось о масштабной трансформации бизнеса организации. Комментируя ролик в своем Instagram, он заявил, что главе «Сбера» Герману Грефу, талантливому банкиру, тесно в рамках государственного банка и ему стоило бы стать премьер-министром.

По словам Тинькова, Греф — единственный, с кем ему интересно конкурировать. В то же время он заметил, что Тинькофф Банк уже имеет некоторые из «фишек», которые анонсировал «Сбер», а другие скоро запустит.

Также банкир указал, что, будь он на месте главы Сбербанка, давно бы уже купил Mail.ru Group, например, весной, когда из-за общего падения рынка на фоне эпидемии коронавируса он стоил дешево.

В ходе СберКонф представители банка рассказали российским звездам об изменении формата офисов и обновлении банкоматов, представили семейство голосовых помощников «Салют», умную приставку SberBox и смарт-дисплей SberPortal, который появится в продаже к концу года. Также стало известно, что подписка «СберПрайм» на все сервисы «Сбера» обойдется в 999 рублей.

Ранее сам Греф отреагировал на возможную покупку «Яндексом» TCS Group, головной структуры Тинькофф Банка. Он подчеркнул, что не боится конкуренции.